Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МИД Германии не видит возможности для возвращения РФ в G7

Четверг, 30 декабря 2021, 15:33
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не видит возможности для возвращения России в Группу семи промышленно развитых стран в обозримом будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

"Конечно, очень больно, что Россия исключила себя из этого круга, аннексировав Крым", – сказала Бербок.

"На данный момент нельзя предусмотреть, когда Россия сможет вернуться в эту группу – текущая эскалация не облегчает ситуацию", – заявила она.

"После агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать повестку экономической политики", - добавила глава МИД Германии.

В G7 входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

Германия 1 января возьмет на себя председательство в G7 от Великобритании.

Самым главным моментом председательства Германии станет саммит G7 в замке Эльмау в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский попытается затянуть и конкурс на директора НАБУ – Шабунин

До +24°: в Европе год начинается с аномального тепла

Вступил в силу закон о национальном сопротивлении

Бывшие чиновники и послы США призывают обнародовать возможные санкции против РФ

Главные новости пятницы и ночи: глава Сил терробороны, переговоры Байдена и Зеленского

Байден предупредил Путина об усилении присутствия США в Европе

Все новости...
Последние новости
15:48
В крупнейших транзакциях декабря деньги на компенсацию тарифов и "еПідтримка"
15:21
Кроме 300 миллионов, Украина получит от США и другую помощь – Маркарова
14:38
Германия начала председательство в Группе семи
14:30
31 декабря в Киеве обнаружили почти тысячу случаев Covid
13:58
Зеленский попытается затянуть и конкурс на директора НАБУ – Шабунин
13:29
Польша начала председательство в ОБСЕ
13:27
Часть днепровского завода Ярославского приостанавливает работу
13:22
До +24°: в Европе год начинается с аномального тепла
12:57
"Катастрофические последствия": в ассоциации отреагировали на решения по регуляции цен на газ
12:53
Во Франции новый Covid-максимум: за сутки заболел каждый 300-й житель страны
Все новости...