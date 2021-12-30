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Глава МИД Германии не видит возможности для возвращения РФ в G7

Четверг, 30 декабря 2021, 14:33
Глава МИД Германии не видит возможности для возвращения РФ в G7
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не видит возможности для возвращения России в Группу семи промышленно развитых стран в обозримом будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

"Конечно, очень больно, что Россия исключила себя из этого круга, аннексировав Крым", – сказала Бербок.

"На данный момент нельзя предусмотреть, когда Россия сможет вернуться в эту группу – текущая эскалация не облегчает ситуацию", – заявила она.

"После агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать повестку экономической политики", - добавила глава МИД Германии.

В G7 входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

Германия 1 января возьмет на себя председательство в G7 от Великобритании.

Самым главным моментом председательства Германии станет саммит G7 в замке Эльмау в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.

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