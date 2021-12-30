ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича – нардеп

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

Джерело: представниця Верховної Ради в Конституційному суді нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря в Telegram

Деталі: За даними Совгирі, суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 10:15 16 лютого 2022 року.

Янукович просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента України.

В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація), зазначає нардеп.