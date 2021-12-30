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ОАСК открыл производство по иску Януковича – нардеп

Четверг, 30 декабря 2021, 16:25
ОАСК открыл производство по иску Януковича – нардеп
ВИКТОР ЯНУКОВИЧ. ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде по спору о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

Источник: представитель Верховной Рады в Конституционном суде нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря в Telegram

Детали: По данным Совгири, суд назначил рассмотрение дела по вызову сторон на 10:15 16 февраля 2022 года.

Янукович просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины.

В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация), отмечает нардеп.

Украинская правда

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Темы: ОАСКЯнукович
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