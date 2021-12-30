Прем'єр Польщі: слова Путіна підтверджують, що "Північний потік-2" є елементом шантажу

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що президент РФ Владімір Путін сам підтвердив, що газопровід "Північний потік-2" є елементом газового шантажу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF4.

Президент Росії на засіданні уряду, яке транслювали по телебаченню, сказав, зокрема, що газопровід "Північний потік-2" сприятиме стабілізації цін на газ в Європі.

"Важко знайти кращий доказ того, від чого ми застерігаємо, про що ми говоримо вже кілька років", - підкреслив Моравецький.

За його словами, "Північний потік-2", газопровід між Німеччиною та Росією, є інструментом газового шантажу".

"Сьогодні Росія відповідальна, а Брюссель співвідповідальний за дуже високі ціни на енергоносії, за дуже високі ціни на газ, за ​​дуже високі ціни на електроенергію. Вони, в свою чергу, виливаються в високі ціни на різноманітні продукти та послуги, тому це правда про інфляцію, яка, на жаль, дуже висока в цій частині світу" - зазначив прем’єр Польщі.

"Своїми словами президент Росії лише підтверджує, що це елемент шантажу, що "Північний потік-2" є елементом російського газового шантажу. "Якщо ви будете чемні там, у Західній Європі, ми відкриємо кран і газ потече, якщо ні - у вас будуть проблеми", - сказав Моравецький.

За його словами, Європа повинна чітко реагувати такий шантаж.

"Ми повинні відповідати твердою політикою в короткостроковій перспективі, а також розширенням газової та енергетичної інфраструктури в довгостроковій перспективі", - додав він.

Як повідомлялося, віцеканцлер Німеччини не виключив зупинки "Північного потоку-2".