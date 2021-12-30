Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прем'єр Польщі: слова Путіна підтверджують, що "Північний потік-2" є елементом шантажу

Четвер, 30 грудня 2021, 21:22

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що президент РФ Владімір Путін сам підтвердив, що газопровід "Північний потік-2" є елементом газового шантажу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF4.

Президент Росії на засіданні уряду, яке транслювали по телебаченню, сказав, зокрема, що газопровід "Північний потік-2" сприятиме стабілізації цін на газ в Європі.

"Важко знайти кращий доказ того, від чого ми застерігаємо, про що ми говоримо вже кілька років", - підкреслив Моравецький.

За його словами, "Північний потік-2", газопровід між Німеччиною та Росією, є інструментом газового шантажу".

"Сьогодні Росія відповідальна, а Брюссель співвідповідальний за дуже високі ціни на енергоносії, за дуже високі ціни на газ, за ​​дуже високі ціни на електроенергію. Вони, в свою чергу, виливаються в високі ціни на різноманітні продукти та послуги, тому це правда про інфляцію, яка, на жаль, дуже висока в цій частині світу" - зазначив прем’єр Польщі.

"Своїми словами президент Росії лише підтверджує, що це елемент шантажу, що "Північний потік-2" є елементом російського газового шантажу. "Якщо ви будете чемні там, у Західній Європі, ми відкриємо кран і газ потече, якщо ні - у вас будуть проблеми", - сказав Моравецький.

За його словами, Європа повинна чітко реагувати такий шантаж.

"Ми повинні відповідати твердою політикою в короткостроковій перспективі, а також розширенням газової та енергетичної інфраструктури в довгостроковій перспективі", - додав він.

Як повідомлялося, віцеканцлер Німеччини не виключив зупинки "Північного потоку-2".

Теми: ПольщаПутінПівнічний потік-2


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пандемія covid закінчиться у 2022 році, але є умова – голова ВООЗ

В Україні зросла вартість ID-картки та закордонного паспорта

фото, відеоКиєвом пройшов смолоскипний марш Бандери

Загроза вторгнення в Україну: в Росії вже заговорили про ймовірний зрив переговорів зі США

Зеленський спробує затягнути й конкурс на директора НАБУ – Шабунін

До +24°: у Європі рік починається з аномального тепла

Усі новини...
Польща
Польща вперше за довгий час не зафіксувала спроб прориву кордону "мігрантами Лукашенка"
У польських Татрах вилітали гелікоптером за українкою, що застрягла високо в горах
Президент Польщі ветував скандальний закон, що тиснув на незалежний телеканал
Останні новини
20:46
Пандемія covid закінчиться у 2022 році, але є умова – голова ВООЗ
20:18
Україна закрила доступ до своїх внутрішніх вод для російських кораблів
19:38
В Італії рекордна кількість заражень ковідом
19:02
Реклама у Facebook подорожчала на 20%
18:59
У Єврокомісії запропонували вважати "зеленими" ядерну енергетику та газ за певних умов - ЗМІ
18:40
В Україні зросла вартість ID-картки та закордонного паспорта
18:07
фото, відеоКиєвом пройшов смолоскипний марш Бандери
17:43
Франція на рік очолила сили швидкого реагування НАТО
17:38
У перший день року окупанти на Донбасі гатили з гранатометів й кулеметів
17:17
"Ресурсний" закон 5600 набув чинності
Усі новини...