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Премьер Польши: слова Путина подтверждают, что "Северный поток-2" является элементом шантажа

Четверг, 30 декабря 2021, 20:22

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин сам подтвердил, что газопровод "Северный поток-2" является элементом газового шантажа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF4.

Президент России на заседании правительства, которое транслировали по телевидению, сказал, в частности, что газопровод Северный поток-2 будет способствовать стабилизации цен на газ в Европе.

"Трудно найти лучшее доказательство того, от чего мы предостерегаем, о чем мы говорим уже несколько лет", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, "Северный поток-2", газопровод между Германией и Россией, является инструментом газового шантажа".

"Сегодня Россия ответственна, а Брюссель соответственен за очень высокие цены на энергоносители, за очень высокие цены на газ, за ​​очень высокие цены на электроэнергию. Они, в свою очередь, выливаются в высокие цены на разнообразные продукты и услуги, поэтому это правда об инфляции, которая, к сожалению, очень высока в этой части света", - отметил премьер Польши.

"Своими словами президент России лишь подтверждает, что это элемент шантажа, что "Северный поток-2" является элементом российского газового шантажа. "Если вы будете вежливы там, в Западной Европе, мы откроем кран и газ потечет, если нет – у вас будут проблемы", - сказал Моравецкий.

По его словам, Европа должна четко реагировать на такой шантаж.

"Мы должны отвечать жесткой политикой в ​​краткосрочной перспективе, а также расширением газовой и энергетической инфраструктуры в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Как сообщалось, вице-канцлер Германии не исключил остановки "Северного потока-2".

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Темы: ПольшаПутинСеверный поток-2
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