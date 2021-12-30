Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Білорусі визнали соцмережі правозахисної групи екстремістськими матеріалами

Четвер, 30 грудня 2021, 21:48

В Білорусі визнали публікації в телеграм-каналі правозахисної групи "Весна" екстремістськими матеріалами.

Джерело: повідомлення правозахисної групи

Деталі: Канал має більше 15 тисяч підписників і висвітлює ситуацію із порушенням прав людини в Білорусі.

Передісторія:

Група детально моніторила ситуацію під час останніх масштабних протестів в Білорусі після виборів президента.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський призначив командувача Сил тероборони ЗСУ

ФОТО, ВІДЕОЗеленський у новорічному привітанні похвалився здобутками і тим, як налякав олігархів

оновленоБайден поговорить із Зеленським у неділю

Зеленський призначив директора ДБР

фотоЯлинка Києва увійшла до переліку найгарніших у Європі

"Не український журналіст": Верховний суд підтримав Порошенка у справі проти Шарія

Усі новини...
Білорусь
Путін заявив, що допустить білоруські підприємства до держзакупівель у Росії
Лукашенко й Путін домовилися про спільні військові навчання в Білорусі після Нового року
Польща вперше за довгий час не зафіксувала спроб прориву кордону "мігрантами Лукашенка"
Останні новини
05:33
Понад 1,6 млн людей заразилися Covid
04:30
Макрон: Наступні тижні у Франції будуть важкими
03:30
Португалія зафіксувала рекордну кількість випадків COVID-19
02:30
Байден попередив Путіна про посилення присутності США в Європі
01:28
Зеленський призначив командувача Сил тероборони ЗСУ
00:30
Канал Порошенка показав його привітання, а вже після опівночі — Зеленського
23:59
ФОТО, ВІДЕОЗеленський у новорічному привітанні похвалився здобутками і тим, як налякав олігархів
23:04
ФОТОУ Рівному загорівся тролейбус: постраждалих немає
22:22
ВІДЕОПротестувальники на Львівщині перекривали трасу Київ – Чоп
22:00
Грудень в "Українській правді". Підсумки місяця
Усі новини...