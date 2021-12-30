В Білорусі визнали соцмережі правозахисної групи екстремістськими матеріалами
Четвер, 30 грудня 2021, 20:48
В Білорусі визнали публікації в телеграм-каналі правозахисної групи "Весна" екстремістськими матеріалами.
Джерело: повідомлення правозахисної групи
Деталі: Канал має більше 15 тисяч підписників і висвітлює ситуацію із порушенням прав людини в Білорусі.
Передісторія:
Група детально моніторила ситуацію під час останніх масштабних протестів в Білорусі після виборів президента.
Українська правда