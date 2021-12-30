В Білорусі визнали соцмережі правозахисної групи екстремістськими матеріалами

В Білорусі визнали публікації в телеграм-каналі правозахисної групи "Весна" екстремістськими матеріалами.

Джерело: повідомлення правозахисної групи

Деталі: Канал має більше 15 тисяч підписників і висвітлює ситуацію із порушенням прав людини в Білорусі.

Передісторія:

Група детально моніторила ситуацію під час останніх масштабних протестів в Білорусі після виборів президента.