Байден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці.

Джерело: Reuters

Деталі: Розмова розпочалася о 22:35 за київським часом і тривала 50 хвилин.

Очікувалося, що президенти обговорять загострення навколо України, а також майбутні переговори з безпеки наступного місяця, напружену ситуацію в Європі та поточні переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Що цьому передувало: