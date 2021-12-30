Байден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години
Четвер, 30 грудня 2021, 23:08
Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці.
Джерело: Reuters
Деталі: Розмова розпочалася о 22:35 за київським часом і тривала 50 хвилин.
Очікувалося, що президенти обговорять загострення навколо України, а також майбутні переговори з безпеки наступного місяця, напружену ситуацію в Європі та поточні переговори з Іраном щодо його ядерної програми.
Що цьому передувало:
- Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
- Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським у середу, вони обговорили поточну напруженість і майбутні переговори США-РФ.
- Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.