Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години

Четвер, 30 грудня 2021, 23:08
Фото ілюстративне: by Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели другу телефонну розмову у цьому місяці.

Джерело: Reuters

Деталі: Розмова розпочалася о 22:35 за київським часом і тривала 50 хвилин.

Очікувалося, що президенти обговорять загострення навколо України, а також майбутні переговори з безпеки наступного місяця, напружену ситуацію в Європі та поточні переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Що цьому передувало:

  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
  • Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським у середу, вони обговорили поточну напруженість і майбутні переговори США-РФ.
  • Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

Теми: БайденПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські окупанти повністю заблокували більшість КПВВ на сході

відео, фотоУ Кейптауні палає будівля парламенту ПАР

Головні новини суботи і ночі: закон про національний спротив, марш Бандери

Франція вийшла на перше місце у світі за захворюваністю на Covid

Дві ракети впали в море біля Тель-Авіва

Україна отримає додаткові бойові катери від США – Маркарова

Усі новини...
Байден
У Кремлі розповіли, про що говоритимуть Путін і Байден
Під час переговорів у Женеві зустріч Байдена і Путіна не запланована – Білий дім
Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову незабаром – Білий дім
Останні новини
11:08
Коронавірус у Європі: 1 січня кількість заражень перевищила 100 мільйонів
10:59
Туреччина має намір забезпечити всі куточки країни своїм чорноморським газом
10:42
фотоУльтраправі Франції вимагають прибрати прапор ЄС з Тріумфальної арки
10:09
Українським авіакомпаніям компенсували понад 60 млн за повернення громадян
09:57
Російські окупанти повністю заблокували більшість КПВВ на сході
09:31
Погода у неділю й понеділок: легкий морозець та трохи снігу
08:43
відео, фотоУ Кейптауні палає будівля парламенту ПАР
08:23
Ковід: в Україні менше 2 тисяч заражень та жодної госпіталізації у перший день року
08:00
Головні новини суботи і ночі: закон про національний спротив, марш Бандери
07:30
AFP: Кількість Covid-випадків у Європі сягнула 100 мільйонів
Усі новини...