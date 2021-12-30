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Байден второй раз за месяц созвонился с Путиным, говорили меньше часа

Четверг, 30 декабря 2021, 23:08
Фото илюстративное: by Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин начали второй телефонный разговор в этом месяце.

Источник: Reuters

Детали: Разговор начался в 22:35 по Киеву и продолжался 50 минут.

Ожидалось, что президенты обсудят обострения вокруг Украины, а также предстоящие переговоры по безопасности в следующем месяце, напряженную ситуацию в Европе и текущие переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Предыстория:

  • Переговоры между США и Россией, предъявившие требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
  • Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, обсудив текущую напряженность и предстоящие переговоры США-РФ.
  • Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Путин предъявил требование так называемых "гарантий безопасности" для России.

Темы: БайденПутин
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