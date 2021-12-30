Байден второй раз за месяц созвонился с Путиным, говорили меньше часа

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин начали второй телефонный разговор в этом месяце.

Источник: Reuters

Детали: Разговор начался в 22:35 по Киеву и продолжался 50 минут.

Ожидалось, что президенты обсудят обострения вокруг Украины, а также предстоящие переговоры по безопасности в следующем месяце, напряженную ситуацию в Европе и текущие переговоры с Ираном по его ядерной программе.

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