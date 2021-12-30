Байден второй раз за месяц созвонился с Путиным, говорили меньше часа
Четверг, 30 декабря 2021, 23:08
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин начали второй телефонный разговор в этом месяце.
Источник: Reuters
Детали: Разговор начался в 22:35 по Киеву и продолжался 50 минут.
Ожидалось, что президенты обсудят обострения вокруг Украины, а также предстоящие переговоры по безопасности в следующем месяце, напряженную ситуацию в Европе и текущие переговоры с Ираном по его ядерной программе.
Предыстория:
- Переговоры между США и Россией, предъявившие требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
- Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, обсудив текущую напряженность и предстоящие переговоры США-РФ.
- Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Путин предъявил требование так называемых "гарантий безопасности" для России.