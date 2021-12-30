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В Росії зафіксували найбільшу місячну смертність від коронавірусу

Четвер, 30 грудня 2021, 23:42

В Росії в результаті захворювання на коронавірус у  листопаді 2021 року померли 71 187 людей, що є найбільшим місячним показником від початку пандемії.

Джерело: "Новая газета", яка наводить дані Росстату  

Деталі: Усього протягом листопаду, за даними Росстату, у країні померло 257 292 особи.

Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова повідомила, що у листопаді 2021 року смертність у Росії зросла на 17% до листопада 2020 року.

Вона уточнила, що із загального приросту смертності цього місяця 100% припадає на смертність від COVID-19.

Раніше Росстат повідомляв, що за жовтень COVID-19 став основною причиною смерті 58 822 росіян. У вересні в Росії померло понад 40 тисяч людей з COVID-19.

Теми: Росіякоронавірус


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