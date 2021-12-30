В России зафиксировали наибольшую месячную смертность от коронавируса

В России в результате заболевания коронавирусом в ноябре 2021 года умерли 71 187 человек, что является самым большим месячным показателем с начала пандемии.

Источник: "Новая газета", которая приводит данные Росстата

Детали: Всего за месяц, по данным Росстата, в стране умерло 257 292 человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ноябре 2021 года смертность в России выросла на 17% к ноябрю 2020 года.

Она уточнила, что из общего прироста смертности в этом месяце 100% приходится на смертность от COVID-19.

Ранее Росстат сообщал, что за октябрь COVID-19 стал основной причиной смерти 58 822 россиян. В сентябре в России умерло более 40 тысяч человек из COVID-19.