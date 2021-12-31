Вітер і лісові пожежі: в Колорадо згоріли понад 500 будинків

У штаті Колорадо, за даними Національної метеорологічної служби, пориви вітру досягали 110 миль (177 кілометрів) на годину і спричинили лісові пожежі, в результаті яких згоріли понад 500 будинків.

Джерело: Bloomberg, CNN, AFP

Деталі: З міст Суперіор і Луїсвілль із загальною кількістю населення 33 000 осіб евакуювали людей.

Радарні знімки метеослужби показали клуб диму, який простягнувся на понад 70 миль.

Понад 35 000 будинків і підприємств по всьому штату залишилися без електроенергії.

Через лісову пожежу згоріли понад 500 будинків, повідомив шериф округу Боулдер Джо Пелл на брифінгу в четвер.

Щонайменше 6 осіб отримали травми.

Також довелося евакуювати пацієнтів і працівників однієї з лікарень.