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Ветер и лесные пожары: в Колорадо сгорели более 500 домов

Пятница, 31 декабря 2021, 03:52
фото: nbcnews

В штате Колорадо, по данным Национальной метеорологической службы, порывы ветра достигали 110 миль (177 километров) в час и повлекли за собой лесные пожары, в результате которых сгорели более 500 домов.

Источник: Bloomberg, CNN, AFP

Детали: Из городов Супериор и Луисвилль с общим количеством населения 33 000 человек были эвакуированы люди.

Радарные снимки метеослужбы показали клуб дыма, протянувшийся более чем на 70 миль.

Более 35 тысяч домов и предприятий по всему штату остались без электроэнергии.

Из-за лесного пожара сгорели более 500 домов, сообщил шериф округа Боулдер Джо Пэлл на брифинге в четверг.

По меньшей мере, 6 человек получили травмы.

Также пришлось эвакуировать пациентов и работников одной из больниц.

Темы: стихийное бедствие
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