Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У світі на коронавірус хворіє понад 28 млн осіб

П'ятниця, 31 грудня 2021, 06:37
ФОТО: GETTY IMAGES

29 грудня у світі діагностували майже 1,9 млн нових випадків захворювання на коронавірус – це новий антирекорд з початку пандемії. Наразі нараховується понад 28 млн активних випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Британії.

Зокрема, у США зафіксували понад 572 тисячі, у Франції – понад 206 тисяч і у Британії – понад 189 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іспанія та Італія. Україна – на 30 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 362) Росії (926), Польщі (709).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Британія, Іспанія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 253 166 889 осіб. Наразі нараховується понад 28 млн активних випадків захворювання.

 

З початку пандемії підтверджена 5 446 262 смерті від COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"

Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар

У поліції пояснили, чому звинувачують у вбивстві жінку, яка відібрала ніж у нападника

відеоУ Києві п’яний водій збив дитину на переході й намагався втекти

Помер поранений 27 грудня 20-річний боєць

Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем

Усі новини...
коронавірус
У США повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих дітей через "омікрон"
В Росії зафіксували найбільшу місячну смертність від коронавірусу
Надія на кінець пандемії: вчені дослідили перебіг COVID-штаму Омікрон та смертність від нього
Останні новини
02:28
Російські літаки бомбили в Сирії підконтрольну повстанцям провінцію – ЗМІ
01:31
Прем'єр Судану подав у відставку
00:25
Розмова з Байденом "доводить особливий характер наших відносин" – Зеленський
00:13
Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"
23:48
фотоУ Рівному п’яний помічник ексдепутата на смерть збив військового
23:02
Пожежа у будівлі парламенту ПАР: підозрюваного затримали
22:14
У РФ придумали, що Європа має ввести санкції проти України за марш Бандери
21:39
У Запоріжжі горів гуртожиток, евакуювали 28 людей
21:03
Путін обговорив свої ідеї щодо "гарантій безпеки" з Ердоганом
20:16
Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар
Усі новини...