У світі на коронавірус хворіє понад 28 млн осіб

29 грудня у світі діагностували майже 1,9 млн нових випадків захворювання на коронавірус – це новий антирекорд з початку пандемії. Наразі нараховується понад 28 млн активних випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Британії.

Зокрема, у США зафіксували понад 572 тисячі, у Франції – понад 206 тисяч і у Британії – понад 189 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іспанія та Італія. Україна – на 30 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 362) Росії (926), Польщі (709).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Британія, Іспанія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 253 166 889 осіб. Наразі нараховується понад 28 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 446 262 смерті від COVID-19.

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