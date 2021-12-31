В мире коронавирусом болеет более 28 млн человек
29 декабря в мире диагностировали почти 1,9 млн новых случаев заболевания коронавирусом – это новый антирекорд с начала пандемии. В настоящее время насчитывается более 28 млн. активных случаев заболевания.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше новых случаев обнаружили в США, Франции, Британии.
В частности, в США зафиксировали более 572 тысяч, во Франции – более 206 тысяч и в Британии – более 189 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Испания и Италия. Украина – на 30 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 362) России (926), Польше (709).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Британия, Испания.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.
За все время пандемии излечились от болезни 253 166 889 человек. В настоящее время насчитывается более 28 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 446 262 смерти от COVID-19.
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