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Понад 47% дорослих в Україні отримали щеплення проти коронавірусу

П'ятниця, 31 грудня 2021, 07:34
Понад 47% дорослих в Україні отримали щеплення проти коронавірусу
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Станом на 30 грудня 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19, 44,1% дорослих отримали дві дози вакцини.

Джерело: МОЗ

Дослівно МОЗ: "Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%".

Деталі: За минулу добу вакцинували проти Covid-19 101 705 людей. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1 228 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 людини, отримали дві дози – 13 698 387 людей, отримали додаткову дозу – 3 880 людей, бустерну дозу – 4 900 людей. Загалом проведено 28 405 399 щеплень.

У МОЗ наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація
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