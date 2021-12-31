Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Более 47% взрослых в Украине получили прививку против коронавируса

Пятница, 31 декабря 2021, 08:34
Фото vaccination.covid19.gov.ua

По состоянию на 30 декабря 47,3% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19, 44,1% взрослых получили две дозы вакцины.

Источник: Минздрав

Дословно Минздрав: "Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%".

Детали: За прошедшие сутки вакцинировали против Covid-19 101 705 человек. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу – 72 834 человека, дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу – 1 228 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 698 234 человека, из них получили первую дозу – 14 698 232 человека, получили две дозы – 13 698 387 человек, получили дополнительную дозу – 3 880 человек, бустерную дозу – 4 900 человек. В общей сложности проведено 28 405 399 прививок.

В Минздраве отмечают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Две ракеты упали в море у Тель-Авива

Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова

Пандемия ковида закончится в 2022 году, но есть условие – глава ВОЗ

Украина закрыла доступ к своим внутренним водам для российских кораблей

В Украине выросла стоимость ID-карты и загранпаспорта

фото, видеоВ Киеве прошел факельный марш Бандеры

Все новости...
коронавирус
В Украине за сутки более 7 тысяч новых случаев Covid, больше всего в Киеве
В мире коронавирусом болеет более 28 млн человек
В США сообщают о рекордном количестве госпитализированных детей из-за "омикрона"
Последние новости
07:03
В первый день года оккупанты четыре раза срывали "тишину"
05:55
Количество политзаключенных в Беларуси приближается к тысяче
04:52
Франция вышла на первое место в мире по заболеваемости Covid
03:51
На бельгийской исследовательской станции в Антарктиде — вспышка COVID-19
02:49
Пожар в Колорадо уничтожил 1000 домов, трое считаются погибшими
01:50
Две ракеты упали в море у Тель-Авива
00:50
Франция четвертый день подряд фиксирует более 200 тысяч Covid-случаев
23:54
Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова
22:58
фотоВ 20 регионах Украины прошли мероприятия по случаю дня рождения Степана Бандеры
22:46
Кипр вводит дополнительные карантинные правила для туристов
Все новости...