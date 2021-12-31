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Более 47% взрослых в Украине получили прививку против коронавируса

Пятница, 31 декабря 2021, 07:34
Более 47% взрослых в Украине получили прививку против коронавируса
Фото vaccination.covid19.gov.ua

По состоянию на 30 декабря 47,3% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19, 44,1% взрослых получили две дозы вакцины.

Источник: Минздрав

Дословно Минздрав: "Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%".

Детали: За прошедшие сутки вакцинировали против Covid-19 101 705 человек. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу – 72 834 человека, дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу – 1 228 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 698 234 человека, из них получили первую дозу – 14 698 232 человека, получили две дозы – 13 698 387 человек, получили дополнительную дозу – 3 880 человек, бустерную дозу – 4 900 человек. В общей сложности проведено 28 405 399 прививок.

В Минздраве отмечают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация
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