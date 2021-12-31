Рятувальники попереджають про погіршення погоди

31 грудня по всій території України очікується ускладнення погодних умов – ожеледиця, туман та дощ зі снігом.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "За даними Укргідрометцентру, 31 грудня на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів, у північних та центральних областях місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий)".

Скриншот з meteo.gov.ua

Деталі: Рятувальники наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Також у ДСНС попереджають, що на високогiр’ї східної частини Закарпатської області та у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).