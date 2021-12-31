Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

31 декабря по всей территории Украины ожидается усложнение погодных условий – гололедица, туман и дождь со снегом.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, 31 декабря на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый)".

Скриншот с meteo.gov.ua

Детали: Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также в ГСЧС предупреждают, что на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).