Спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Пятница, 31 декабря 2021, 09:29
31 декабря по всей территории Украины ожидается усложнение погодных условий – гололедица, туман и дождь со снегом.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, 31 декабря на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый)".
Детали: Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Также в ГСЧС предупреждают, что на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Украинская правда