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Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Пятница, 31 декабря 2021, 09:29
Фото КГГА

31 декабря по всей территории Украины ожидается усложнение погодных условий – гололедица, туман и дождь со снегом.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, 31 декабря на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый)". 

 
Скриншот с meteo.gov.ua

Детали: Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также в ГСЧС предупреждают, что на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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