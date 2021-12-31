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Глава МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні

П'ятниця, 31 грудня 2021, 08:42
Глава МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні
Фото Міноборони

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що постачання зброї Україні буде непотрібною ескалацією ситуації.

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству DPA, повний текст якого опублікований міністерством закордонних справ Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

"І країни G7, і Європейський союз дуже чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на українському кордоні і, перш за все, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії", – сказала вона, відповідаючи на питання про постачання зброї Україні.

В той же час Бербок зазначила, що у Німеччини і союзників є "довгий список варіантів дій" у разі вторгнення.

"Проте зараз наш пріоритет – не допустити подальшої ескалації. Цього можна досягти лише дипломатією в нормандському форматі, а також через Раду НАТО-Росія та в рамках ОБСЄ", – заявила міністр.

Однак, говорячи про постачання зброї, Бербок сказала, що "подальша військова ескалація не принесе Україні більшої безпеки".

Як повідомлялося, міноборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччиназброяУкраїна
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