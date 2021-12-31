Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине

Пятница, 31 декабря 2021, 09:42
Фото Минобороны

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что поставки оружия Украине будут ненужной эскалацией ситуации.

Об этом она сказала в интервью агентству DPA, полный текст которого опубликован министерством иностранных дел Германии, сообщает "Европейская правда".

"И страны G7, и Европейский союз очень четко дали понять, что дальнейшая военная эскалация на украинской границе и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь серьезные политические и экономические последствия для России", – сказала она, отвечая на вопрос о снабжение оружия Украине.

В то же время Бербок отметила, что у Германии и союзников есть "длинный список вариантов действий" в случае вторжения.

"Однако сейчас наш приоритет – не допустить дальнейшую эскалацию. Этого можно добиться только дипломатией в нормандском формате, а также через Совет НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ", – заявила министр.

Однако, говоря о поставках оружия, Бербок сказала, что "дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности".

Как сообщалось, минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

Темы: ГерманияоружиеУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские оккупанты полностью заблокировали большинство КПВВ на востоке

видео, фотоВ Кейптауне горит здание парламента ЮАР

Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры

Франция вышла на первое место в мире по заболеваемости Covid

Две ракеты упали в море у Тель-Авива

Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова

Все новости...
Германия
Вице-канцлер Германии не исключил остановки "Северного потока-2"
В Мюнхене полиция разогнала протест против коронавирусной политики правительства
Блинкен обсудил с министрами МИД Франции, Германии, Британии сдерживание агрессии России
Последние новости
11:08
Коронавирус в Европе: 1 января количество заражений превысило 100 миллионов
10:59
Турция намерена обеспечить все уголки страны своим черноморским газом
10:42
фотоУльтраправые Франции требуют убрать флаг ЕС с Триумфальной арки
10:09
Украинским авиакомпаниям компенсировали более 60 млн за возвращение граждан
09:57
Российские оккупанты полностью заблокировали большинство КПВВ на востоке
09:31
Погода в воскресенье и понедельник: легкий мороз и немного снега
08:43
видео, фотоВ Кейптауне горит здание парламента ЮАР
08:23
Ковид: в Украине менее 2 тысяч заражений и ни одной госпитализации в первый день года
08:00
Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры
07:30
AFP: Количество Covid-случаев в Европе достигло 100 миллионов
Все новости...