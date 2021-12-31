Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

П'ятниця, 31 грудня 2021, 10:24
Сергій Лавров, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу".

Джерело: Лавров в інтерв'ю "РИА Новости"

Пряма мова: "На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь".

Деталі: За його словами, Захід нібито продовжує підтримувати мілітаристські прагнення української влади, а та, "природно, сприймає таку підтримку як карт-бланш на проведення силової операції".

Теми: РосіяЛавровДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер поранений 27 грудня 20-річний боєць

Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем

РФ хоче, щоб США допомогли "засватати" Україні ватажків ОРДЛО як переговорників

Омікрон: у МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі заражень

Ізраїль знову засудив марш до дня народження Бандери

Туреччина має намір забезпечити всі куточки країни своїм чорноморським газом

Усі новини...
Росія
Байден представив Путіну два підходи США, які залежатимуть від дій РФ
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ
Українського політв’язня етапували в Кемеровську область РФ – адвокат
Останні новини
18:31
У Зеленського розповіли, коли відбудеться розмова з Байденом
18:20
Синоптики попереджають про ожеледицю, хуртовини й вітер
18:05
У Газпромі очікують найбільший у своїй історії прибуток у 2021 році
17:36
відеоУ Києві п’яний водій збив дитину на переході й намагався втекти
17:26
В Амстердамі на коронапротестах сталися сутички з поліцією, є постраждалі
17:11
Помер поранений 27 грудня 20-річний боєць
16:59
Прем’єр Ірландії розкритикував опозицію за відсутність критики Росії
16:52
Стало відоме ім’я бійця, який загинув 31 грудня
16:46
Мінагро підписало меморандум з виробниками "соціальних" товарів
16:25
Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем
Усі новини...