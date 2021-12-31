Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"
П'ятниця, 31 грудня 2021, 09:24
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу".
Джерело: Лавров в інтерв'ю "РИА Новости"
Пряма мова: "На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь".
Деталі: За його словами, Захід нібито продовжує підтримувати мілітаристські прагнення української влади, а та, "природно, сприймає таку підтримку як карт-бланш на проведення силової операції".