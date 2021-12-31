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Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом" на "военные провокации"

Пятница, 31 декабря 2021, 09:24
Лавров пригрозил Украине адекватным ответом на военные провокации
Сергей Лавров, фото Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые возможные военные провокации Киева против Донбасса".

Источник: Лавров в интервью "РИА Новости"

Прямая речь: "На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ".

Детали: По его словам, Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей, а та, "естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции".

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Темы: РосcияЛавровДонбасс
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