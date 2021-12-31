Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом" на "военные провокации"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые возможные военные провокации Киева против Донбасса".

Источник: Лавров в интервью "РИА Новости"

Прямая речь: "На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ".

Детали: По его словам, Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей, а та, "естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции".