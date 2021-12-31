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Лавров заявив, що на Донбасі мешкають "сотні тисяч" росіян і РФ їх захищатиме

П'ятниця, 31 грудня 2021, 10:45
Сергій Лавров, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обіцяє, що Росія буде захищати росіян, яких нібито дуже багато мешкає на сході України.

Джерело: Лавров в інтерв'ю "РИА Новости"

Пряма мова: "Щодо жителів Донбасу, де проживають сотні тисяч громадян нашої країни, то Росія вживатиме всіх необхідних заходів для їх захисту. Продовжимо докладати зусиль щодо вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту політико-дипломатичним шляхом. Безальтернативною основою для цього залишається мінський "Комплекс мер", схвалений резолюцією 2202 РБ ООН".

Деталі: Лавров стверджує також, що в Україні нібито йде громадянська війна і вона "далека від завершення".



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