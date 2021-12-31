Лавров заявил, что на Донбассе живут "сотни тысяч" россиян и РФ будет их защищать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещает, что Россия будет защищать россиян, которых якобы очень много живет на востоке Украины.

Источник: Лавров в интервью "РИА Новости"

Прямая речь: "Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 СБ ООН".

Детали: Лавров утверждает также, что в Украине якобы идет гражданская война и она "далека от завершения".