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Лавров заявил, что на Донбассе живут "сотни тысяч" россиян и РФ будет их защищать

Пятница, 31 декабря 2021, 09:45
Лавров заявил, что на Донбассе живут сотни тысяч россиян и РФ будет их защищать
Сергей Лавров, фото Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещает, что Россия будет защищать россиян, которых якобы очень много живет на востоке Украины.

Источник: Лавров в интервью "РИА Новости"

Прямая речь: "Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 СБ ООН".

Детали: Лавров утверждает также, что в Украине якобы идет гражданская война и она "далека от завершения".

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