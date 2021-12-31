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На центральному вокзалі в Києві відкрили ексклюзивну зону відпочинку

П'ятниця, 31 грудня 2021, 10:01

"Укрзалізниця" завершила оновлення ексклюзивної зони відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі столиці — Business & Family Lounge.

Джерело: УЗ в Telegram

Деталі: Лаунж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу та має окремий вхід з Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).

 

У розпорядженні гостей лаунжу:

  • коворкінг-зона;
  • переговорна кімната;
  • дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею;
  • вбиральня зі сповивальним столиком та дитяче меню;
  • простора зона відпочинку та бар-зона;
  • бібліотека LibrariUZ;
  • душові кімнати та зону чистки взуття.

Вартість години перебування у Business & Family Lounge — 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень.

 
 
 

Українська правда

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Теми: КиївзалізницяУкрзалізниця
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