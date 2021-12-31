На центральному вокзалі в Києві відкрили ексклюзивну зону відпочинку
П'ятниця, 31 грудня 2021, 10:01
"Укрзалізниця" завершила оновлення ексклюзивної зони відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі столиці — Business & Family Lounge.
Джерело: УЗ в Telegram
Деталі: Лаунж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу та має окремий вхід з Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).
У розпорядженні гостей лаунжу:
- коворкінг-зона;
- переговорна кімната;
- дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею;
- вбиральня зі сповивальним столиком та дитяче меню;
- простора зона відпочинку та бар-зона;
- бібліотека LibrariUZ;
- душові кімнати та зону чистки взуття.
Вартість години перебування у Business & Family Lounge — 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень.
Українська правда