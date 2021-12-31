На центральному вокзалі в Києві відкрили ексклюзивну зону відпочинку

"Укрзалізниця" завершила оновлення ексклюзивної зони відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі столиці — Business & Family Lounge.

Джерело: УЗ в Telegram

Деталі: Лаунж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу та має окремий вхід з Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).

У розпорядженні гостей лаунжу:

коворкінг-зона;

переговорна кімната;

дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею;

вбиральня зі сповивальним столиком та дитяче меню;

простора зона відпочинку та бар-зона;

бібліотека LibrariUZ;

душові кімнати та зону чистки взуття.

Вартість години перебування у Business & Family Lounge — 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень.