На центральном вокзале в Киеве открыли эксклюзивную зону отдыха

"Укрзализныця" завершила обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале столицы - Business & Family Lounge.

Источник: УЗ в Telegram

Детали: Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа в вокзал).

В распоряжении гостей лаунжа:

коворкинг-зона;

переговорная;

детская комната с мягкой игровой поверхностью;

туалет с пеленальным столиком и детское меню;

просторная зона отдыха и бар-зона;

библиотека LibrariUZ;

душевые комнаты и зона чистки обуви.

Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен.