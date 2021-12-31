Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На центральном вокзале в Киеве открыли эксклюзивную зону отдыха

Пятница, 31 декабря 2021, 10:01

"Укрзализныця" завершила обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале столицы - Business & Family Lounge.

Источник: УЗ в Telegram

Детали: Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа в вокзал).

 

В распоряжении гостей лаунжа:

  • коворкинг-зона;
  • переговорная;
  • детская комната с мягкой игровой поверхностью;
  • туалет с пеленальным столиком и детское меню;
  • просторная зона отдыха и бар-зона;
  • библиотека LibrariUZ;
  • душевые комнаты и зона чистки обуви.

Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен.

 
 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевжелезная дорогаУкрзализныця
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: