На центральном вокзале в Киеве открыли эксклюзивную зону отдыха
Пятница, 31 декабря 2021, 11:01
"Укрзализныця" завершила обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале столицы - Business & Family Lounge.
Источник: УЗ в Telegram
Детали: Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа в вокзал).
В распоряжении гостей лаунжа:
- коворкинг-зона;
- переговорная;
- детская комната с мягкой игровой поверхностью;
- туалет с пеленальным столиком и детское меню;
- просторная зона отдыха и бар-зона;
- библиотека LibrariUZ;
- душевые комнаты и зона чистки обуви.
Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен.
Украинская правда