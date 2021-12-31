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На центральном вокзале в Киеве открыли эксклюзивную зону отдыха

Пятница, 31 декабря 2021, 11:01

"Укрзализныця" завершила обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале столицы - Business & Family Lounge.

Источник: УЗ в Telegram

Детали: Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа в вокзал).

 

В распоряжении гостей лаунжа:

  • коворкинг-зона;
  • переговорная;
  • детская комната с мягкой игровой поверхностью;
  • туалет с пеленальным столиком и детское меню;
  • просторная зона отдыха и бар-зона;
  • библиотека LibrariUZ;
  • душевые комнаты и зона чистки обуви.

Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge – 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривен.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Киевжелезная дорогаУкрзализныця
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