Росія погрожує "вжити заходів", якщо НАТО пошириться на Україну

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, Росія вживе заходів, якщо США і НАТО не нададуть їй так званих "гарантій безпеки".

Джерело: міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю "РИА Новости"

Пряма мова: "Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці".

Деталі: Лавров пообіцяв, що МЗС не дасть "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".

За словами дипломата, Росії надзвичайно важливо, щоб у переговорах брали участь американські військові. Лавров підкреслив, що пропозиції спрямовані на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки та припустив, що на її базі можливі нові угоди щодо контролю над озброєннями.

При цьому, зауважив керівник відомства, вони не будуть схожі на "давно застарілий" Договір про звичайні збройні сили в Європі, навіть в адаптованій версії.

Передісторія: Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".