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Россия угрожает "принять меры", если НАТО распространится на Украину

Пятница, 31 декабря 2021, 10:19
Россия угрожает принять меры, если НАТО распространится на Украину
президент рф Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия примет меры, если США и НАТО не предоставят ей так называемых "гарантий безопасности".

Источник: министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью "РИА Новости"

Прямая речь: "Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности".

Детали: Лавров пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".

По словам дипломата, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные. Лавров подчеркнул, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.

При этом, заметил руководитель ведомства, они не будут похожи на "давно устаревший" Договор об обычных вооруженных силах в Европе, даже в адаптированной версии.

Предыстория: Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Темы: РосcияНАТОУкраина
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