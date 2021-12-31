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Новий рік в Україні розпочнеться дощем та теплом

П'ятниця, 31 грудня 2021, 11:33
Новий рік в Україні розпочнеться дощем та теплом
ФОТО PIXABAY

У перший день нового 2022 року в Україні прогнозують дощі та +2+6 градусів тепла вдень. 

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "У новорічну ніч дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Центрі та досягнуть Одещини.

Протягом ранку та дня 1-го січня волога повітряна маса переміщуватиметься у східному напрямку, поступово охопить усі центральні області, Південь та Схід України, а в західних та північних областях опади вдень стихнуть.

Дощ часом змішуватиметься із мокрим снігом".

Деталі: Опади будуть залежати від коливань температури повітря.

Крім того, 1 січня прогнозують сильний вітер північно-західного напрямку, до штормових поривів, який охопить більшу частину України.

 

Температура повітря новорічної ночі становитиме від 1 морозу до 3 тепла, у східних областях, на Полтавщині, Запоріжжі, у Дніпрі з районами -2-7 градусів, у західних областях +2+5 градусів.

Вдень 1-го січня очікується +2+6 градусів, на Заході та Півдні до +8 градусів, в східних областях буде близько нуля.

У Києві на новорічну ніч йтиме дощ, вдень 1-го січня опади послабнуть.

Сильний вітер увірветься в Новий рік штормовими поривами, до 15 метрів за секунду.

Температура повітря у Києві в новорічну ніч коливатиметься близько +2 градусів, вдень 1-го січня повітря прогріється до +5 градусів.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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