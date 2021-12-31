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Новый год в Украине начнется дождем и теплом

Пятница, 31 декабря 2021, 12:33
ФОТО PIXABAY

В первый день нового 2022 года в Украине прогнозируют дожди и +2+6 градусов тепла днем.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Прямая речь: "В новогоднюю ночь дожди пройдут на западе, севере, в центре и достигнут Одесской области.

В течение утра и 1 января влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, юг и восток Украины, а в западных и северных областях осадки днем ​​стихнут.

Дождь будет временами смешиваться с мокрым снегом".

Детали: Осадки зависят от колебаний температуры воздуха.

Кроме того, 1 января прогнозируют сильный ветер северо-западного направления, к штормовым порывам, которые охватят большую часть Украины.

 

Температура воздуха новогодней ночи будет составлять от 1 мороза до 3 тепла, в восточных областях, в Полтавской области, Запорожье, в Днепре с районами -2-7 градусов, в западных областях +2+5 градусов.

Днем 1 января ожидается +2+6 градусов, на западе и юге до +8 градусов, в восточных областях будет около нуля.

В Киеве на новогоднюю ночь будет идти дождь, днем ​​1 января осадки ослабеют.

Сильный ветер ворвется в Новый год штормовыми порывами, до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в Киеве в новогоднюю ночь будет колебаться около +2 градусов, днем ​​1 января воздух прогреется до +5 градусов.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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