Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну
Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді новорічному привітанні заявив, що загроза російського вторгнення в Україну приносить для Європи нові виклики.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.
У зовнішньополітичній частині своєї промови Шольц виступив за "суверенну, єдину сильну Європу". Водночас він нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.
"Що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами", – сказав він.
У світлі побоювань Заходу, що Росія може напасти на Україну, канцлер заявив: "Непорушність кордонів є цінним активом – і не підлягає обговоренню".
Канцлер нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування у Групі семи.
"Ми використовуємо наше головування для того, щоб цей клуб держав перетворився на флагман - флагман кліматично нейтрального господарювання та справедливого світу", - заявив він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не бачить можливості для повернення Росії до Групи семи промислово розвинених країн в осяжному майбутньому.