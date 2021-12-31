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Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну

П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:56
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді новорічному привітанні заявив, що загроза російського вторгнення в Україну приносить для Європи нові виклики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

У зовнішньополітичній частині своєї промови Шольц виступив за "суверенну, єдину сильну Європу". Водночас він нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.

"Що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами", – сказав він.

У світлі побоювань Заходу, що Росія може напасти на Україну, канцлер заявив: "Непорушність кордонів є цінним активом – і не підлягає обговоренню".

Канцлер нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування у Групі семи.

"Ми використовуємо наше головування для того, щоб цей клуб держав перетворився на флагман - флагман кліматично нейтрального господарювання та справедливого світу", - заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не бачить можливості для повернення Росії до Групи семи промислово розвинених країн в осяжному майбутньому.

Теми: НімеччинаУкраїна


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