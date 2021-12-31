Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении упомянул об Украине

Пятница, 31 декабря 2021, 12:56
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом в должности новогоднем поздравлении заявил, что угроза российского вторжения в Украину приносит для Европы новые вызовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

Во внешнеполитической части своей речи Шольц выступил за "суверенную, единственную сильную Европу". В то же время он напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.

"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал он.

В свете опасений Запада, что Россия может напасть на Украину, канцлер заявил: "Незыблемость границ является ценным активом – и не подлежит обсуждению".

Канцлер напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Группе семи.

"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился в флагман - флагман климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не видит возможности для возвращения России в Группу семи промышленно развитых стран в обозримом будущем.

Темы: ГерманияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден пообещал Зеленскому "решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину"

Бустерную дозу могут разрешить для всех желающих – санврач

В полиции объяснили, почему обвиняют в убийстве женщину, отобравшую нож у нападавшего

видеоВ Киеве пьяный водитель сбил ребенка на переходе и пытался скрыться

Умер раненый 27 декабря 20-летний боец

Женщине светит до 15 лет за то, что убила нападавшего его же ножом

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине
Вице-канцлер Германии не исключил остановки "Северного потока-2"
В Мюнхене полиция разогнала протест против коронавирусной политики правительства
Последние новости
02:28
Российские самолеты бомбили в Сирии подконтрольную повстанцам провинцию – СМИ
01:31
Премьер Судана подал в отставку
00:25
Разговор с Байденом "доказывает особый характер наших отношений" – Зеленский
00:13
Байден пообещал Зеленскому "решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину"
23:48
фотоВ Ровно пьяный помощник экс-депутата насмерть сбил военного
23:02
Пожар в здании парламента ЮАР: подозреваемого задержали
22:14
В РФ придумали, что Европа должна ввести санкции против Украины за марш Бандеры
21:39
В Запорожье горело общежитие, эвакуировали 28 человек
21:03
Путин обсудил свои идеи о "гарантиях безопасности" с Эрдоганом
20:16
Бустерную дозу могут разрешить для всех желающих – санврач
Все новости...