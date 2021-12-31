Венеційська комісія розкритикувала російський закон про "іноземних агентів"

Венеційська комісія повторно розкритикувала російський закон про "іноземних агентів" в контексті ліквідації "Міжнародного Меморіалу" та правозахисного центру "Меморіал".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на заяву "Венеційки".

Нагадавши, що "Міжнародний Меморіал" є однією з найвідоміших організацій громадянського суспільства, що займаються захистом прав людини в Росії, у Венеційській комісії вказали, що закриття НУО було зроблено на вимогу Генпрокуратури РФ відповідно до законодавства про "іноагентів" та "небажану активність іноземних та міжнародних неурядових організацій".

Венеційська комісія раніше на запит Парламентської асамблеї Ради Європи оцінила сумісність законодавства щодо НУО, позначених як "іноземні агенти" і розкритикувала його.

"Комісія критикувала, зокрема, положення про санкції та ліквідацію, нагадуючи, що будь-яка санкція має бути пропорційною правопорушенню, а покарання у вигляді ліквідації неурядової організації має бути зарезервовано лише як крайній захід для надзвичайних випадків серйозних порушень, які загрожують демократії. Прості адміністративні порушення, навіть якщо вони повторюються, не є пропорційною підставою для ліквідації НУО" - заявила "Венеційка".

Венеційська комісія висловила глибоку стурбованість тим, що "це законодавство дозволяє владі здійснювати значний контроль за діяльністю та існуванням асоціацій, а також за участю окремих осіб у громадському житті.

У своїх трьох висновках комісія сформулювала кілька рекомендацій з метою приведення законодавства про "іноземних агентів" у відповідність до міжнародних стандартів. Ці рекомендації не були виконані.

Верховний суд Росії 28 грудня 2021 ліквідував "Міжнародний Меморіал", який займається дослідженням репресій в СРСР, за позовом Генпрокуратури. Причиною стали неодноразові порушення закону про "іноземних агентів". Наступного дня аналогічне рішення ухвалив Московський міський суд щодо правозахисного центру "Меморіал".

Країни Заходу одностайно засудили обидва рішення російських судів.