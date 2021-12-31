Венецианская комиссия раскритиковала российский закон об "иностранных агентах"

Венецианская комиссия повторно раскритиковала российский закон об "иностранных агентах" в контексте ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление "Венецианки".

Напомнив, что "Международный Мемориал" является одной из самых известных организаций гражданского общества, занимающихся защитой прав человека в России, в Венецианской комиссии указали, что закрытие НПО было сделано по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с законодательством об "иноагентах" и "нежелательной активности иностранных и международных неправительственных организаций".

Венецианская комиссия ранее по запросу Парламентской ассамблеи Совета Европы оценила совместимость законодательства относительно НПО, обозначенных как "иностранные агенты" и раскритиковала его.

"Комиссия критиковала, в частности, положения о санкциях и ликвидации, напоминая, что любая санкция должна быть пропорциональна правонарушению, а наказание в виде ликвидации неправительственной организации должно быть зарезервировано только как крайняя мера для чрезвычайных случаев серьезных нарушений, угрожающих демократии. Простые административные нарушения, даже если они повторяются, не являются пропорциональным основанием для ликвидации НПО", - заявила "Венецианская".

Венецианская комиссия выразила глубокую обеспокоенность тем, что это законодательство позволяет властям осуществлять значительный контроль за деятельностью и существованием ассоциаций, а также за участием отдельных лиц в общественной жизни.

В своих трех выводах комиссия сформулировала несколько рекомендаций с целью приведения законодательства об "иностранных агентах" в соответствие с международными стандартами. Эти рекомендации не были выполнены.

Верховный суд России 28 декабря 2021 года ликвидировал "Международный Мемориал", занимающийся исследованием репрессий в СССР, по иску Генпрокуратуры. Причиной стали неоднократные нарушения закона об "иностранных агентах". На следующий день аналогичное решение принял Московский городской суд по правозащитному центру "Мемориал".

Страны Запада единогласно осудили оба решения российских судов.