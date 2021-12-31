В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен

Український полонений військовослужбовець Павло Корсун, якого незаконно утримують у колонії на окупованій території Донецької області, має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Джерело: Telegram-канал омбудсмена Людмили Денісової

Пряма мова: "Полонений військовослужбовець Павло Корсун, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров’ям".

Деталі: Денісова повідомила, що Корсун має хронічне захворювання – двосторонній гнійний гайморит, який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції.

Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок.

За словами омбудсмена, невідомо, чи надається йому потрібна медична допомога.

Представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДО не дозволяють рідним бачитися з Корсуном.

Омбудсмен звернулася до керівництва МКЧХ в Україні, щоб ті здійснити візит до Корсуна і посприяти його негайній госпіталізації.

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