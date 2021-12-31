В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен
Український полонений військовослужбовець Павло Корсун, якого незаконно утримують у колонії на окупованій території Донецької області, має серйозні проблеми зі здоров’ям.
Джерело: Telegram-канал омбудсмена Людмили Денісової
Пряма мова: "Полонений військовослужбовець Павло Корсун, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров’ям".
Деталі: Денісова повідомила, що Корсун має хронічне захворювання – двосторонній гнійний гайморит, який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції.
Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок.
За словами омбудсмена, невідомо, чи надається йому потрібна медична допомога.
Представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДО не дозволяють рідним бачитися з Корсуном.
Омбудсмен звернулася до керівництва МКЧХ в Україні, щоб ті здійснити візит до Корсуна і посприяти його негайній госпіталізації.
Передісторія:
- Корсун старший солдат 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, з 31 травня 2016 року ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.
- 22 травня 2019 року його та ще 7 військовослужбовців під час виконання завдання незаконно затримали в районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину КПП "Березове-2".
- П’ятьох із них - Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду звільнили в рамках обміну. Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордейчук.
- У червні 2019 року Корсуна засудив так званий "Верховним судом" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".