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В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен

П'ятниця, 31 грудня 2021, 13:06
В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО UNSPLASH

Український полонений військовослужбовець Павло Корсун, якого незаконно утримують у колонії на окупованій території Донецької області, має серйозні проблеми зі здоров’ям. 

Джерело: Telegram-канал омбудсмена Людмили Денісової

Пряма мова: "Полонений військовослужбовець Павло Корсун, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров’ям".

Деталі: Денісова повідомила, що Корсун має хронічне захворювання – двосторонній гнійний гайморит, який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції.

Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок.

За словами омбудсмена, невідомо, чи надається йому потрібна медична допомога.

Представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДО не дозволяють рідним бачитися з Корсуном.

Омбудсмен звернулася до керівництва МКЧХ в Україні, щоб ті здійснити візит до Корсуна і посприяти його негайній госпіталізації.

Передісторія:

  • Корсун старший солдат 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, з 31 травня 2016 року ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.
  • 22 травня 2019 року його та ще 7 військовослужбовців під час виконання завдання незаконно затримали в районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину КПП "Березове-2".
  • П’ятьох із них - Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду звільнили в рамках обміну. Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордейчук.
  • У червні 2019 року Корсуна засудив так званий "Верховним судом" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".

Українська правда
Теми: ОРДЛОполітв'язніомбудсменздоров'я
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