В украинского политзаключенного в ОРДО ухудшилось состояние здоровья – омбудсмен

Украинский пленный военнослужащий Павел Корсун, незаконно удерживаемый в колонии на оккупированной территории Донецкой области, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Пленный военнослужащий Павел Корсун, незаконно содержащийся в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО, имеет серьезные проблемы со здоровьем".

Детали: Денисова сообщила, что Корсун имеет хроническое заболевание – двусторонний гнойный гайморит, который в любой момент может вызвать воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции.

Кроме того, у него диагностирован миокардит и поражение почек.

По словам омбудсмена, неизвестно, оказывается ли ему в ОРДО медицинская помощь.

Представители оккупационной администрации РФ в ОРДО не разрешают родным видеться с ним.

Омбудсмен обратилась к руководству МККК в Украине, чтобы те совершили визит к Корсуну и посодействовали его немедленной госпитализации.

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