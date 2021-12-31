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В украинского политзаключенного в ОРДО ухудшилось состояние здоровья – омбудсмен

Пятница, 31 декабря 2021, 14:06
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО UNSPLASH

Украинский пленный военнослужащий Павел Корсун, незаконно удерживаемый в колонии на оккупированной территории Донецкой области, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: Telegram-канал омбудсмена Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Пленный военнослужащий Павел Корсун, незаконно содержащийся в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО, имеет серьезные проблемы со здоровьем".

Детали: Денисова сообщила, что Корсун имеет хроническое заболевание – двусторонний гнойный гайморит, который в любой момент может вызвать воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции.

Кроме того, у него диагностирован миокардит и поражение почек.

По словам омбудсмена, неизвестно, оказывается ли ему в ОРДО медицинская помощь.

Представители оккупационной администрации РФ в ОРДО не разрешают родным видеться с ним.

Омбудсмен обратилась к руководству МККК в Украине, чтобы те совершили визит к Корсуну и посодействовали его немедленной госпитализации.

Предыстория:

  • Корсун старший солдат 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с 31 мая 2016 года, нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.
  • 22 мая 2019 года его и еще 7 военнослужащих при выполнении задания незаконно задержали в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения КПП "Березово-2".
  • Пятерых из них - Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду освободили в рамках обмена. Роман Беспалый до своего увольнения не дожил. В октябре 2019 года оккупационная администрация сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой. В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордейчук.
  • В июне 2019 года Корсуна приговорил так называемый "Верховный суд" в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы "диверсионную деятельность".

Украинская правда
Темы: ОРДЛОполитзаключенныеомбудсменздоровье
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