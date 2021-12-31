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Гроші, вперше з 2014 року, не є найбажанішим подарунком під ялинку для українців - КМІС

П'ятниця, 31 грудня 2021, 14:30
Фото: Unsplash

Найчастіше українці відповідають, що на Новий рік хотіли б отримати у подарунок романтичну подорож, автомобіль, або ж аксесуари до нього.

Джерело: результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститут соціології 3-11 грудня 2021 року

Дослівно: "Якщо у попередні "доковідні" роки українці були дуже меркантильні  (на першому місці з великим відривом були гроші), то зараз вони так скучили за подорожами, що на перше місце вийшли романтична подорож (18% опитаних) і автомобіль та аксесуари до нього (12%).

Наступні три подарунка, які б хотіли отримати українці – це гроші (10%) мобільний і інші електронні пристрої (9%) та побутова техніка (7%)".

 

"Якщо розглядати зміну у побажаннях з 2014 до 2021 року, то крім суттєвого зростання бажання подорожувати зростає потреба у мобільних телефонах і інших електронних пристроях, (з 3% у 2014 до 9% у 2021), а також у планшетах і комп’ютерах.

Це може бути пов’язано з інформатизацією суспільства,  необхідністю дистанційної роботи через пандемію, зростанням кількості користувачів Інтернет (у 2014 році серед дорослого населення 18+ було біля 55% користувачів, а зараз біля 75%)". 

 

Дослідження проводилося через телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Теми: святкуваннягроші


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