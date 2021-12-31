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Деньги, впервые с 2014 года, не являются самым желанным подарком для украинцев – КМИС

Пятница, 31 декабря 2021, 14:30

Чаще всего украинцы отвечают, что на Новый год хотели бы получить в подарок романтическое путешествие, автомобиль или аксессуары к нему.

Источник: результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 3-11 декабря 2021 года

Дословно: "Если в предыдущие "доковыдные" годы украинцы были очень меркантильны (на первом месте с большим отрывом были деньги), то сейчас они так соскучились по путешествиям, что на первое место вышли романтическое путешествие (18% опрошенных) и автомобиль и аксессуары для него (12%).

Следующие три подарка, которые хотели бы получить украинцы – это деньги (10%), мобильный и другие электронные устройства (9%) и бытовая техника (7%)".

 

"Если рассматривать изменение в пожеланиях с 2014 по 2021 год, то помимо существенного роста желания путешествовать растет потребность в мобильных телефонах и других электронных устройствах, (с 3% в 2014 до 9% в 2021), а также в планшетах и ​​компьютерах.

Это может быть связано с информатизацией общества, необходимостью дистанционной работы через пандемию, ростом количества пользователей Интернет (в 2014 году среди взрослого населения 18+ было около 55% пользователей, а сейчас около 75%)".

 

Исследование проводилось через телефонные интервью с использованием компьютера. Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: празднованияденьги
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