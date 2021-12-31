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Греція вдвічі скоротила карантин для інфікованих коронавірусом

П'ятниця, 31 грудня 2021, 16:39

Греція скоротила карантин для пацієнтів з коронавірусом до 5 днів з 10, незважаючи на стрімке зростання кількості нових випадків інфікування.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Греція наслідувала приклад США зі скорочення вдвічі карантину для людей з позитивним результатом на коронавірус, які не виявляють симптомів. Є думка, що новий домінуючий варіант "Омікрон" у багатьох випадках є досить м'яким, щоб дозволити людям, які заразилися ним, повернутися до роботи раніше.

Іспанія заявила в середу, що скорочує карантин для позитивних випадків до 7 днів з 10, тоді як Італія скасувала карантин для людей, які вакциновані та контактують із людиною, яка заразилася COVID-19.

Уряди заявляють, що цей крок має запобігти масовій відсутності персоналу через хвороби в лікарнях та інших основних службах.

У Греції в четвер четвертий поспіль оновився максимум нових випадків, що виріс до 35 580, що у п'ять разів більше ніж тиждень тому.

Згідно з новими рекомендаціями з карантину та ізоляції, прийнятими Управлінням охорони здоров'я Греції, люди, інфіковані COVID, можуть повернутися на роботу через п'ять днів, якщо у них немає симптомів або вони мають легкі симптоми. Вони мають носити маски з високим ступенем захисту.

Медичний персонал, який контактував з пацієнтами з COVID та отримав три дози вакцини, повинен буде продовжити роботу з обов'язковим ПЛР-тестом на третій день після зараження. Ті, хто отримав дві дози, повинні пройти тест на перший, третій, п'ятий і сьомий день після зараження.

Для широкої публіки ті, хто вступить у контакт із підтвердженим випадком, будуть поміщені до карантину на п'ять днів, а потім пройдуть тестування. Карантин не потрібний для тих, хто вже отримав ревакцинацію.

Нагадаємо, в Греції ввели обмеження на розваги, включаючи спортивні заходи, після рекордної кількості випадків Covid-19, виявлених 27 грудня.

Теми: ГреціякарантинCovid-2019коронавірусепідемія


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