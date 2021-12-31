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Греция вдвое сократила карантин для инфицированных коронавирусом

Пятница, 31 декабря 2021, 16:39

Греция сократила карантин для пациентов с коронавирусом до 5 дней с 10, несмотря на стремительный рост числа новых случаев инфицирования.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Греция последовала примеру США по сокращению вдвое карантина для людей с положительным результатом на коронавирус, но не проявляющих симптомов. Есть мнение, что новый доминирующий вариант "Омикрон" во многих случаях достаточно мягкий, чтобы позволить людям, которые заразились им, вернуться к работе раньше.

Испания заявила в среду, что сокращает карантин для положительных случаев до 7 дней с 10, в то время как Италия отменила карантин для людей, которые вакцинированы и контактируют с человеком, который заразился COVID-19.

Правительства заявляют, что этот шаг должен предотвратить массовые отсутствия персонала из-за болезней в больницах и других основных службах.

В Греции в четверг четвертый подряд обновился максимум новых случаев, который вырос до 35 580, что в пять раз больше, чем неделю назад.

Согласно новому руководству по карантину и изоляции, принятому Управлением общественного здравоохранения Греции, люди, инфицированные COVID, могут вернуться на работу через пять дней, если у них нет симптомов или они имеют легкие симптомы. Они должны носить маски с высокой степенью защиты.

Медицинский персонал, который контактировал с пациентами с COVID и получил три дозы вакцины, должен будет продолжить работу с обязательным ПЦР-тестом на третий день после заражения. Те, кто получил две дозы, должны будут пройти тест на первый, третий, пятый и седьмой день после заражения.

Для широкой публики те, кто вступит в контакт с подтвержденным случаем, будут помещены в карантин на пять дней, а затем пройдут тестирование. Карантин не требуется для тех, кто уже получил ревакцинацию.

Напомним, в Греции ввели ограничения на развлечения, включая спортивные мероприятия, после рекордного количества заражений, зафиксированных 27 декабря.

Темы: ГрециякарантинCovid-2019коронавирусэпидемия
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