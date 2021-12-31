В останній день року бойовики стріляли біля Травневого
П'ятниця, 31 грудня 2021, 16:50
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню: неподалік від Травневого на Донеччині противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Джерело: вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 п'ятниці, 31 грудня 2021 року
Деталі: Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.