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В останній день року бойовики стріляли біля Травневого

П'ятниця, 31 грудня 2021, 17:50

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню: неподалік від Травневого на Донеччині противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Джерело: вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 п'ятниці, 31 грудня 2021 року

Деталі: Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.



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