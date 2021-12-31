В последний день года боевики стреляли у Травневого

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: неподалеку от Травневого Донецкой области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Источник: вечерняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 пятницы, 31 декабря 2021 года

Детали: Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.