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Японія планує запуск "дерев’яного" супутника у 2023 році

П'ятниця, 31 грудня 2021, 18:13
Ілюстрація Kyoto University - Kyodo

У Японії планують запустити перший у світі "дерев’яний" супутник у 2023 році.

Джерело: Kyodo News

Деталі: Над розробкою працює команда з представників компанії Sumitomo Forestry та Кіотського університету.

Розробники прагнуть зробити супутник більш екологічним та дешевим.

За проєктом, супутник буде представляти собою куб із 10-сантиметровими сторонами. Зовні він буде покритий деревом і сонячними елементами, а всередині він матиме електронну підкладку.

Передбачається,  що дерев'яна поверхня згорить при повторному вході супутника в атмосферу Землі після завершення роботи. Таким чином космічний апарат створить менше навантаження на навколишнє середовище.

Крім того, використання дерева зробить апарат дешевшим, ніж з алюмінію.

Оскільки електромагнітні хвилі можуть проникати в деревину, супутник може містити антену всередині.

Державний університет і токійська компанія з виробництва виробів з деревини мають намір перевірити довговічність деревини в космосі, можливо, з лютого. Фахівці використають позакорабельний експериментальний апарат Міжнародної космічної станції.

Команда, очолювана астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень Такао Дої, планує прикріпити на апарат дерев'яні листи різної твердості, взяті з кількох видів дерев. Листи залишатимуться під впливом зовнішнього простору протягом приблизно 9 місяців, щоб перевірити їх погіршення.

Доі, який також працює у Кіотському університеті, сказав, що якщо план вдасться, це дозволить "навіть дітям, які цікавляться космосом, створити супутник".

Теми: космоснаукаЯпонія


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