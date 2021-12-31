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Япония планирует запуск "деревянного" спутника в 2023 году

Пятница, 31 декабря 2021, 18:13
Иллюстрация Kyoto University - Kyodo

В Японии планируют запустить первый в мире деревянный спутник в 2023 году.

Источник: Kyodo News

Детали: Над разработкой работает команда из представителей компании Sumitomo Forestry и Киотского университета.

Разработчики стремятся сделать спутник более экологичным и дешевым.

По проекту спутник будет представлять собой куб с 10-сантиметровыми сторонами. Снаружи он будет покрыт деревом и солнечными элементами, а внутри у него будет электронная подложка.

Предполагается, что деревянная поверхность сгорит при повторном входе спутника в атмосферу Земли после завершения работы. Таким образом космический аппарат создаст меньшую нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, использование дерева сделает аппарат дешевле, чем из алюминия.

Поскольку электромагнитные волны могут проникать в древесину, спутник может содержать антенну внутри.

Государственный университет и токийская компания по производству изделий из древесины намерены проверить долговечность древесины в космосе, возможно, с февраля. Специалисты будут использовать внекорабельный экспериментальный аппарат Международной космической станции.

Команда, возглавляемая астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Такао Дои, планирует прикрепить на аппарат деревянные листы разной жесткости, взятые из нескольких видов деревьев. Листы будут оставаться под влиянием внешнего пространства в течение примерно 9 месяцев, чтобы проверить их ухудшение.

Дои, который также работает в Киотском университете, сказал, что если план удастся, это позволит "даже интересующимся космосом детям создать спутник".

Темы: космоснаукаЯпония
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