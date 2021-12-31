Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ялинка Києва увійшла до переліку найгарніших у Європі

П'ятниця, 31 грудня 2021, 18:16
Ялинка Києва увійшла до переліку найгарніших у Європі
усі фото: Ельдар Сарахман, уп

Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топ 15 найгарніших ялинок Європи за рейтингом Europe Best Destinations. 

Джерело: сайт Europe Best Destinations

Деталі: Цей перелік – щорічний рейтинг ялинок у європейських містах. Минулого року Київ посідав 5 місце.

Згідно з рейтингом, головна українська ялинка посідає 13 місце в списку. Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві.

На сайті зазначається, що в столиця України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичності, снігу, традицій. У Києві не один, а кілька різдвяних ярмарків.

Зазначається, що ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

П’ятьма найгарнішими визнали ялинки у Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві.

 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївсвяткуванняЄвропатуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: