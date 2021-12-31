Ялинка Києва увійшла до переліку найгарніших у Європі

Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топ 15 найгарніших ялинок Європи за рейтингом Europe Best Destinations.

Джерело: сайт Europe Best Destinations

Деталі: Цей перелік – щорічний рейтинг ялинок у європейських містах. Минулого року Київ посідав 5 місце.

Згідно з рейтингом, головна українська ялинка посідає 13 місце в списку. Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві.

На сайті зазначається, що в столиця України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичності, снігу, традицій. У Києві не один, а кілька різдвяних ярмарків.

Зазначається, що ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

П’ятьма найгарнішими визнали ялинки у Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві.