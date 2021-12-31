Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ялинка Києва увійшла до переліку найгарніших у Європі

П'ятниця, 31 грудня 2021, 19:16
усі фото: Ельдар Сарахман, уп

Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топ 15 найгарніших ялинок Європи за рейтингом Europe Best Destinations. 

Джерело: сайт Europe Best Destinations

Деталі: Цей перелік – щорічний рейтинг ялинок у європейських містах. Минулого року Київ посідав 5 місце.

Згідно з рейтингом, головна українська ялинка посідає 13 місце в списку. Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві.

На сайті зазначається, що в столиця України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичності, снігу, традицій. У Києві не один, а кілька різдвяних ярмарків.

Зазначається, що ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

П’ятьма найгарнішими визнали ялинки у Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві.

 
 

Українська правда
Теми: КиївсвяткуванняЄвропатуризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"

Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар

У поліції пояснили, чому звинувачують у вбивстві жінку, яка відібрала ніж у нападника

відеоУ Києві п’яний водій збив дитину на переході й намагався втекти

Помер поранений 27 грудня 20-річний боєць

Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем

Усі новини...
Київ
На центральному вокзалі в Києві відкрили ексклюзивну зону відпочинку
Зелені зони Києва під загрозою. Підсумки 2021 року
Covid у Києві: За добу понад тисяча хворих і 16 смертей
Останні новини
02:28
Російські літаки бомбили в Сирії підконтрольну повстанцям провінцію – ЗМІ
01:31
Прем'єр Судану подав у відставку
00:25
Розмова з Байденом "доводить особливий характер наших відносин" – Зеленський
00:13
Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"
23:48
фотоУ Рівному п’яний помічник ексдепутата на смерть збив військового
23:02
Пожежа у будівлі парламенту ПАР: підозрюваного затримали
22:14
У РФ придумали, що Європа має ввести санкції проти України за марш Бандери
21:39
У Запоріжжі горів гуртожиток, евакуювали 28 людей
21:03
Путін обговорив свої ідеї щодо "гарантій безпеки" з Ердоганом
20:16
Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар
Усі новини...