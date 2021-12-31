Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Елка Киева вошла в список красивейших в Европе

Пятница, 31 декабря 2021, 18:16
Елка Киева вошла в список красивейших в Европе
все фото: эльдар сарахман, уп

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в топ 15 самых красивых елок Европы по рейтингу Europe Best Destinations.

Источник: сайт Europe Best Destinations

Детали: Этот список – ежегодный рейтинг елок в европейских городах. В прошлом году Киев занимал 5-е место.

Согласно рейтингу, главная украинская елка занимает 13 место в списке. Киев обогнал Рим, но уступил Варшаве.

На сайте отмечается, что в столице Украины – идеальное место для путешественников, ищущих подлинности, снега, традиций. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок.

Отмечается, что елка украшена десятками километров гирлянд.

Пять самых красивых признали елки в Мальте, Франции, Португалии, Венгрии и Литве.

 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевпразднованияЕвропатуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: