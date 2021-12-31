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Елка Киева вошла в список красивейших в Европе

Пятница, 31 декабря 2021, 19:16
все фото: эльдар сарахман, уп

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в топ 15 самых красивых елок Европы по рейтингу Europe Best Destinations.

Источник: сайт Europe Best Destinations

Детали: Этот список – ежегодный рейтинг елок в европейских городах. В прошлом году Киев занимал 5-е место.

Согласно рейтингу, главная украинская елка занимает 13 место в списке. Киев обогнал Рим, но уступил Варшаве.

На сайте отмечается, что в столице Украины – идеальное место для путешественников, ищущих подлинности, снега, традиций. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок.

Отмечается, что елка украшена десятками километров гирлянд.

Пять самых красивых признали елки в Мальте, Франции, Португалии, Венгрии и Литве.

 
 

Украинская правда
Темы: КиевпразднованияЕвропатуризм
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