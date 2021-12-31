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Генконсульство України у Вроцлаві повноцінно запрацює до кінця січня

П'ятниця, 31 грудня 2021, 19:08
Генконсульство України у Вроцлаві повноцінно запрацює до кінця січня
Андрій дещиця, фото: poland.mfa.gov.ua

Нове Генконсульство України у Вроцлаві повноцінно запрацює до кінця січня наступного року.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає "Європейська правда".

За його словами, у жовтні цього року підписано угоду про оренду приміщення для розміщення українського Генконсульства у Вроцлаві, а з 8 грудня здійснюється робота щодо забезпечення консульського супроводу резонансних справ із захисту прав громадян у межах визначеного консульського округу.

Український дипломат повідомив, що є ще низка технічних питань, які потребують вирішення, зокрема, забезпечення комп’ютерним обладнанням, відповідним програмуванням для видачі документів. Крім того, потрібно ще передати до Вроцлава необхідну документацію з консульського відділу у Варшаві і генконсульства у Кракові.

"Декілька наших консулів буде переведено до Вроцлава з Варшави і Кракова. Повноцінно з укомплектованим штатом консульство у Вроцлаві має запрацювати до кінця січня 2022 року", - заявив Дещиця.

Він також поінформував, що ведеться робота з відновлення в наступному році почесних консульських установ у Любуському та Великопольському воєводствах на заході РП.

"Ми хочемо, щоб попри відкриття Генконсульства у Вроцлаві, в цьому консульському окрузі також функціонували й почесні консульства", - повідомив посол.

За його словами, на базі почесних консульств часто ведуться виїзні консульські обслуговування громадян України.

У Польщі на сьогодні функціонує п’ять державних консульських установ України: генконсульства в Любліні, Кракові та Вроцлаві, консульство у Гданську і консульський відділ у Варшаві. Крім того, Україна має дев’ять почесних консульств у Польщі. Загалом, Україна має представництва у 13 із 16 воєводств РП.

Теми: Польща
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