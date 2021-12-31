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Генконсульство Украины во Вроцлаве полноценно заработает до конца января

Пятница, 31 декабря 2021, 20:08
андрей дещица, фото: poland.mfa.gov.ua

Новое Генконсульство Украины во Вроцлаве полноценно заработает до конца января следующего года.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Европейская правда".

По его словам, в октябре этого года подписано соглашение об аренде помещения для размещения украинского Генконсульства во Вроцлаве, а с 8 декабря осуществляется работа по обеспечению консульского сопровождения резонансных дел по защите прав граждан в пределах определенного консульского округа.

Украинский дипломат сообщил, что есть еще ряд технических вопросов, требующих решения, в частности обеспечения компьютерным оборудованием, соответствующим программированием для выдачи документов. Кроме того, нужно еще передать во Вроцлав необходимую документацию из консульского отдела в Варшаве и генконсульства в Кракове.

"Несколько наших консулов ​​будут переведены во Вроцлав из Варшавы и Кракова. Полноценно с укомплектованным штатом консульство во Вроцлаве должно заработать до конца января 2022 года", - заявил Дещица.

Он также сообщил, что ведется работа по восстановлению в следующем году почетных консульских учреждений в Любушском и Великопольском воеводствах на западе РП.

"Мы хотим, чтобы, несмотря на открытие Генконсульства во Вроцлаве, в этом консульском округе также функционировали и почетные консульства", - сообщил посол.

По его словам, на базе почётных консульств часто ведутся выездные консульские обслуживания граждан Украины.

В Польше сегодня функционирует пять государственных консульских учреждений Украины: генконсульства в Люблине, Кракове и Вроцлаве, консульство в Гданьске и консульский отдел в Варшаве. Кроме того, у Украины есть девять почетных консульств в Польше. В целом Украина имеет представительства в 13 из 16 воеводств РП.

Темы: Польша
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