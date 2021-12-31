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Найповільніший потяг України поламався

П'ятниця, 31 грудня 2021, 20:38
Найповільніший потяг України поламався
фото ТРК "ВІККА"

Курсування найповільнішого дизель-потягу Черкаси – Умань, який відправлявся з Черкас о 7:00 ранку і повертався до обласного центру після 20 вечора, зупинили через поломку.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова директора департаменту інфраструктури Черкаської ОДА Сергія Чубаня: "На початку весни завершиться електрифікація залізничної колії від Черкас до станції Шевченка, тоді всі потяги увійдуть у нормальний графік руху"'.

Деталі: На Черкаському залізничному вокзалі підтвердили інформацію про скасування потяга. Причина скасування – поломка дизель-потягу. Як тільки його відремонтують – маршрут поновлять, зазначає видання.

Дизель-поїзд Умань-Черкаси вважається найповільнішим в Україні. Він їде із Черкас до Умані понад 6 годин. На зворотньому шляху потяг із Умані до Черкас долав відстань у 234 кілометри за 7 годин. В дорозі мав 35 зупинок.

6 грудня Укрзалізниця скасувала зупинку 8 поїздів на станції Цвіткове Черкаського району, якими місцеві жителі їздили до Києва. Причиною назвали малий пасажиропотік на цій станції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізниця
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