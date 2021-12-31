Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Найповільніший потяг України поламався

П'ятниця, 31 грудня 2021, 21:38
фото ТРК "ВІККА"

Курсування найповільнішого дизель-потягу Черкаси – Умань, який відправлявся з Черкас о 7:00 ранку і повертався до обласного центру після 20 вечора, зупинили через поломку.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова директора департаменту інфраструктури Черкаської ОДА Сергія Чубаня: "На початку весни завершиться електрифікація залізничної колії від Черкас до станції Шевченка, тоді всі потяги увійдуть у нормальний графік руху"'.

Деталі: На Черкаському залізничному вокзалі підтвердили інформацію про скасування потяга. Причина скасування – поломка дизель-потягу. Як тільки його відремонтують – маршрут поновлять, зазначає видання.

Дизель-поїзд Умань-Черкаси вважається найповільнішим в Україні. Він їде із Черкас до Умані понад 6 годин. На зворотньому шляху потяг із Умані до Черкас долав відстань у 234 кілометри за 7 годин. В дорозі мав 35 зупинок.

6 грудня Укрзалізниця скасувала зупинку 8 поїздів на станції Цвіткове Черкаського району, якими місцеві жителі їздили до Києва. Причиною назвали малий пасажиропотік на цій станції.

Теми: Укрзалізниця


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Медведчук пожалівся, що його доньці анулювали візу для навчання у Швейцарії

Росія, США, Китай, Британія та Франція заявили про недопущення ядерної війни

Українського режисера на запит Росії затримали в Італії. МЗС намагається його звільнити

Зеленський доручив створити декілька природних парків та розширити існуючі

Український журналіст Цимбалюк повідомив, що виїхав із Росії через загрозу безпеці

Розмова Байдена і Зеленського тривала півтори години: про що говорили

Усі новини...
Укрзалізниця
В УЗ розповіли, скільки пасажирів зустрінуть новий рік у поїздах
На центральному вокзалі в Києві відкрили ексклюзивну зону відпочинку
"Укрзалізниця" пустила в рейс відремонтований двоповерховий поїзд Skoda
Останні новини
03:56
В Ізраїлі розбився військовий вертоліт, двоє загиблих
02:58
Президента Бразилії госпіталізували, його стан стабільний
02:26
Ізраїль відкриває кордони для іноземних туристів, але не всіх
01:31
фотоБудівлю парламенту ПАР охопила нова пожежа
00:59
Провінція Канади через "омікрон" закриває школи, ресторани і тренажерні зали
00:28
"Газпром" втричі знизив транзит газу через Україну у Словаччину
23:47
Мати українського режисера сподівається, що його не екстрадують із Італії в Росію
23:13
Жертвам збитого літака МАУ присудили в Канаді $90 мільйонів компенсації
22:57
Блінкен поговорив про російську загрозу з головою МЗС Туреччини і Бухарестською дев'яткою
22:16
Медведчук пожалівся, що його доньці анулювали візу для навчання у Швейцарії
Усі новини...