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Самый медленный поезд Украины сломался

Пятница, 31 декабря 2021, 21:38
фото ТРК "ВІККА"

Курсирование самого медленного дизель-поезда Черкассы – Умань, который отправлялся из Черкасс в 7:00 утра и возвращался в областной центр после 20 вечера, остановили из-за поломки.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь директора департамента инфраструктуры Черкасской ОГА Сергея Чубаня: "В начале весны завершится электрификация железнодорожного пути от Черкасс до станции Шевченко, тогда все поезда войдут в нормальный график движения"'.

Детали: На Черкасском железнодорожном вокзале подтвердили информацию об отмене поезда. Причина отмены – поломка дизель-поезда. Как только его отремонтируют – маршрут обновят, отмечает издание.

Дизель-поезд Умань-Черкассы считается самым медленным в Украине. Он едет из Черкасс в Умань более 6 часов. На обратном пути поезд из Умани в Черкассы преодолевал расстояние в 234 километра за 7 часов. В дороге было 35 остановок.

6 декабря Укрзализныця отменила остановку 8 поездов на станции Цветково Черкасского района, которыми местные жители ездили в Киев. Причиной назвали небольшой пассажиропоток на этой станции.

Темы: Укрзализныця
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